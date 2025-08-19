5人組ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎（44）が19日、自身のインスタグラムを更新。体調の変化について伝えた。山口は「忘れてた終わりだと思ってた鬱の影は大きな楕円を描き、揺り戻ってきた」と報告。「調子が良かった時期が長かった分、またこの状態に陥った事で『あー、まだ終わってなかったんだな』とより強く認識し、しんどかった日々を、乗りこなしてきた夜を思い出した」とつづった。現在は今年1