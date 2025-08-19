タレントの藤本美貴が12日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。自己肯定感について持論を語った。藤本美貴○選択して終わりではなく選択からがスタートこの日の“人生相談”では、30代母親のお悩みを紹介。子供のころから、自分で選択することが苦手で、「間違っているのでは? という考えになり、自分の選択に自信を持つことが苦手なまま大人になった」と吐露。「自己肯定感が低く、娘にはそうなってほく