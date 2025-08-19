１９日の債券市場で、先物中心限月９月限は続落。前日の米債券安を受けた売りは朝方で一巡したが、この日に財務省が実施する２０年債入札の結果発表を控えて戻りは限定的だった。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が次回９月会合で大幅な利下げに踏み切るとの観測が後退していることなどを背景に、１８日の米長期金利が上昇した流れが東京市場に波及。日銀の利上げ再開観測が根強いこともあり、債券先物は午前９時００分ごろに１