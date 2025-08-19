俳優の鈴木杏樹が19日、自身のインスタグラムを更新。舞台『SIZUKO！ QUEEN OF BOOGIE〜ハイヒールとつけまつげ〜』で共演した歌手・神野美伽（59）とのランチ会ショットを公開した。【写真】「#最高大好き神野さん」神野美伽とランチ会ショットを披露した鈴木杏樹鈴木は「神野美伽さん 舞台SIZUKO！終わった後‥すっかり“神野さんロス”のわたし！お会いできてうれしかった」とつづり、おしゃれなレストランで向かい合って食