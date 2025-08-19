【モデルプレス＝2025/08/19】小嶋陽菜が18日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ私服姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】小嶋陽菜、美バストのぞくキャミ姿◆小嶋陽菜、マルセイユでのバカンスショットを公開小嶋は「マルセイユ、風が強くて目を開けてる写真がぜんぜんない」とつづり、フランス・マルセイユを訪れた際の写真を公開。キャミソールとショートパンツを合わせたコーディネートで、美しいデコルテや