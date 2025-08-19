気象台は、午前11時32分に、洪水警報を知内町、上ノ国町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・知内町、上ノ国町に発表 19日11:32時点渡島、檜山地方では、19日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■函館市□大雨警報・土砂災害・浸水19日夕方にかけて警戒1時間最大雨量50mm■北斗市□大雨警報・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水1時