ミニストップが店内調理を売りにしている「手づくりおにぎり」などの商品をめぐって、一部の店舗で消費期限を偽装していたことが明らかになりました。その具体的な手口と不正が起きた背景とは？【画像を見る】消費期限の延長…2つの“偽装”手口「反省しています」消費期限の“偽装”が計23店舗で発覚「店の中で手作り、できたて」。ミニストップの魅力になっているお弁当やおにぎりの消費期限が一部の店舗で偽装されていました。