◆エイジェックカップ第５６回日本少年野球選手権大会▽２回戦飯塚ボーイズ（福岡北）３ｘ―２宮城仙北ボーイズ（東北中央）（８月３日・春日総合運動公園野球場）夏の全国大会・エイジェックカップ第５６回選手権大会が２日に開幕。７日まで大阪シティ信用金庫などで熱戦が繰り広げられた。昨年、東北初の全国制覇を成し遂げた宮城仙北ボーイズ（東北中央）は連覇を目指したが、３日の初戦・２回戦で飯塚ボーイズ（福岡北）