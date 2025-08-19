◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３―２で７回１死で迎えた４打席目は３番手左腕ペラルタの内角をえぐるような９５・１マイル（約１５３キロ）直球の前に空振り三振に倒れた。この日からロッキーズとの３連戦の舞台となる敵地のクアーズ・フィールド