【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MISIAが、8月16日に長崎県・稲佐山公園野外ステージにて『STARTS presents MISIA CANDLE NIGHT 2025 LIGHT OF PEACE-80th Year-』を開催した。 ■『MISIA CANDLE NIGHT』シリーズについて 『MISIA CANDLE NIGHT』は、2012年に東日本大震災をきっかけにスタートしたライブシリーズ。“大切な人と、キャンドルに祈りを込めながら大切なことを見つめなおす”とい