■「ラボLIVE最終公演に、ふっかとムロが来てくれました。2人ともありがとうね！」（河合） 【写真】深澤辰哉と室龍太が駆けつけた河合郁人×ふぉ～ゆ～ライブの舞台裏ショット 河合郁人が公式Instagramで、深澤辰哉（Snow Man）、室龍太、ふぉ～ゆ～と撮影した舞台裏ショットを公開した。 河合とふぉ～ゆ～は、8月11日・12日に東京・EXシアター六本木で開催された『マイナビ サマフ