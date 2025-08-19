TICAD（＝アフリカ開発会議）が20日から横浜で始まります。日本テレビは、開催直前の舞台裏を取材しました。日本テレビ・鈴木しおり記者「TICAD開幕を2日後に控え、会場では急ピッチで準備が進められています」TICADはアフリカの開発をテーマとする国際会議で、今年はアフリカ各国の首脳らが来日し、石破首相が共同議長を務めます。日本テレビは、開催を目前に控えた会場を取材しました。外務省職員「これが今回配られるコングレス