◆第４５回新潟２歳Ｓ・Ｇ３（８月２４日、新潟競馬場・芝１６００メートル）＝８月１９日、栗東トレセンタイセイボーグ（牝、栗東・松下武士厩舎、父インディチャンプ）が新種牡馬の父にＪＲＡ重賞初勝利を届ける。この日は坂路を６６秒６―１６秒０でキャンター。ダリア賞２着から中１週となるが、軽快なフットワークに「疲れはなさそうですね」と松下調教師はうなずいた。６月２１日のデビュー戦を勝利し、父にＪＲＡ初勝利