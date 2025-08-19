19日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前日比61.99円（-0.14％）安の4万3652.32円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は907、値下がりは635、変わらずは75と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は69.89円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、コナミＧ が33.76円、ファストリ が29.98円、バンナムＨＤ が18.64円、任天堂 が14.52円と並んだ。 プラス寄与