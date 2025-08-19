19日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数720、値下がり銘柄数634と、値上がりが優勢だった。 個別では日本精鉱がストップ高。木徳神糧、フライングガーデンは一時ストップ高と値を飛ばした。技研ホールディングス、大盛工業、南海辰村建設、テクノ菱和、三晃金属工業など119銘柄は年初来高値を更新。リベルタ、エス・サイエンス、ビート・ホールディングス・リミテッド、ジオマテ