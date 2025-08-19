皐月賞４着、日本ダービー８着のジョバンニ（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）が神戸新聞杯（９月２１日、阪神・芝２４００メートル）で秋の始動戦を迎える。８月１９日、杉山晴調教師が明かした。鞍上は引き続き松山弘平騎手＝栗東・フリー＝を予定している。また桜花賞５着、オークス１０着だったエリカエクスプレス（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は京成杯オータムＨ（９月６日、中山・芝