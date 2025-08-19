19日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数259、値下がり銘柄数284と、売り買いが拮抗した。 個別ではＴＨＥＣＯＯ、ＡｐｐＢａｎｋがストップ高。キューブは一時ストップ高と値を飛ばした。ＬｉｓＢ、レジル、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ、イオレ、Ａｉロボティクスなど39銘柄は年初来高値を更新。アルファクス・フード・システム、ＱＤレーザ、コラボス、インティメート・マージャ