19日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 89575 -17.4 32670 ２. 日経Ｄインバ 14281-1.78297 ３. 楽天Ｗブル8700 5.6 38720 ４. 日経ベア２769715.9 203.6