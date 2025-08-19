今年の「iPhone 17 Pro」はベースモデルが1049ドル（約15万4000円）からとなり、最低256GBのストレージを搭載すると、海外リークアカウントのInstant Digitalが報告しています。 ↑Instant Digital / Weiboより。 現行モデルの「iPhone 16 Pro」は128GBのベースモデルが999ドル（約14万6000円）で、256GBモデルは1099ドル（約16万1000円）となっています。また上位モデルの「iPhone 16 Pro Max」は、256GBモデルからで1199ド