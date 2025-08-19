チェアマンズスプリントプライズ５着後、休養しているルガル（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）は、連覇のかかるスプリンターズＳ（９月２８日、中山・芝１２００メートル）に直行する。８月１９日、杉山晴調教師が「スプリンターズＳに向け来週帰厩します」と明かした。また、僚馬で復帰戦の中京記念で８着だったエルトンバローズ（牡５歳、父ディープブリランテ）は、毎日王冠（１０月５日、東京・芝１８００メ