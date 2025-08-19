オーストラリア最大の航空会社カンタス航空がコロナ禍の際に従業員１８００人を解雇したことと関連し９０００万豪ドル（約８６億円）の罰金を支払うことになった。オーストラリア連邦裁判所は１８日、カンタス航空が２０２０年に地上職１８２０人を解雇し彼らの業務を協力企業に移管したのは社員の労働組合結成などの権利を侵害した労働法違反行為としてこのように判決した。裁判所はカンタス航空の措置が１２０年以上のオーストラ