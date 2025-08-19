ファッションやコスメ、インテリアグッズなど、かわいらしいキャラクターグッズも扱う通信販売の「ベルメゾン」今回は、ユニークで触り心地のいい「スヌーピー」デザインの「耳ピコクッション」を紹介します！ ベルメゾン「スヌーピー」耳ピコクッション 価格：3,890円(税込)サイズ：約21×38×20cm選択：不可販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」※他のものと長時間接していると色移りする恐れが