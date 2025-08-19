タレントの福留光帆（21歳）が、8月18日に放送されたバラエティ番組「くりぃむナンタラ」（テレビ朝日系）に出演。安田大サーカス・クロちゃんから「本気出せば福留はイケる」と思われていると語った。安田大サーカス・クロちゃんの1番結婚したい女性芸能人についてトークが行われ、相変わらずギャルが好きなのでは、という意見が出る中、福留光帆が「私です」とコメント。福留は「私がすごいクロちゃんに懐いてるからって、裏側で