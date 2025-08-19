中国の有名画家であり、著名な書道家でもある范曽さん（８７）が、昨年結婚した５０歳年下の妻に誘拐されたという噂が、８月１６日に中国ＳＮＳ上に投稿され、大きな話題を呼んだ。范曽さんは、彼の作品が数十億ウォンで取引されるような中国の「国民画家」として知られている。范曽さん昨年４月、５０歳年下の元モデル・徐萌さん（３７）と４度目の結婚をし、自らＳＮＳで「藝林佳話（芸術界の美談）」として結婚を報告して注目を