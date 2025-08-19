「ポップキャンディ」不二家は、配って、遊んで、楽しいハロウィン商品を期間限定で発売する。菓子商品は、全国のスーパー、コンビニエンスストアなどで8月26日から発売する。洋菓子商品は、全国の不二家洋菓子店で9月から順次発売する。不二家のロングセラーブランド「ポップキャンディ」、「カントリーマアム」、「ホームパイ」、「ハートチョコレート」から、ハロウィン限定の新商品が登場する。今年は「ばらまけ！ハロウィン」