「のどぬ〜る鎮痛ドロップ」（第3類医薬品）小林製薬は、つらいのどの痛みをケアする「のどぬ〜る」ブランドから、独自配合の局所麻酔成分によって、のどの痛みへの即効対処と炎症への根本対処が同時にできる「のどぬ〜る鎮痛ドロップ」（第3類医薬品）を8月27日から発売する。同社調査（出典：同社調査SA（2024年3月 n＝1万 のど症状保有者の20〜60代男女））から、咽喉消炎薬に最も期待されているのは、痛みの緩和と即効性である