カリスマ的な人気を誇ったラウドロックバンド・Pay money To my Painの軌跡を描いたドキュメンタリー映画『SUNRISE TO SUNSET』が、映画祭『第5回SAITAMAなんとか映画祭』で特別上映されることが決定した。あわせて監督の茂木将氏とプロデューサーの田中健太郎氏によるトークショーの開催も発表された。【写真】ポーズを決め、笑顔でポスターを囲むPay money To my Painメンバーら（映画公開時）同作は2023年11月に全国公開さ