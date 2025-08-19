ワールドコウゲイは、商品の販促支援やプロモーションなどに活用できるキャンペーン(対象商品を購入して賞品に応募する等の懸賞キャンペーン)の企画からサイト制作、賞品発送まで必要な業務を一式受注できるサービス「WEB CAM(ウェブキャン)」を提供しています。応募フォームシステム制作費用が30％OFFとなる特別キャンペーンを実施しています。 ワールドコウゲイ「WEB CAM(ウェブキャン)」 ワールドコウゲイは、商品の