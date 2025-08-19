日差しの強い夏。屋外でのスポーツや活動が楽しい季節ですが、その一方で注意すべきなのが「日焼け（サンバーン）」です。日焼けは単なる「肌が黒くなること」ではなく、軽度のやけどに分類される皮膚の炎症反応です。特に子どもやアスリートのように長時間屋外で活動する方にとって、軽視できない健康リスクとなります。【関連記事】スポーツに関わるすべての方が知っておきたい熱中症の予防法■日焼けがもたらす影響日焼けは一