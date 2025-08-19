ＮＨＫは１９日、９月２９日スタートの連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌にハンバートハンバートの「笑ったり転んだり」に決まったと発表した。ハンバートハンバートは９８年結成の佐野遊穂と佐藤良成のデュオ。これまでに１２枚のアルバムを発表。テレビ、映画、ＣＭなどにも多数楽曲を提供している。２人は同局を通じてコメントを発表。「朝ドラ主題歌？と聞いた時は驚きましたが、その舞台が松江と聞いてまたびっくり。