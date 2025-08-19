8月18日、生田衣梨奈がInstagramを更新した。【写真】歌っている様子の別SHOTなども公開モーニング娘。の9期メンバーとして活躍し、今年7月8日に行われたコンサートをもってモーニング娘。’25及びハロー！プロジェクトを卒業した生田。同コンサートでは、ビシューが輝くホワイトのドレスを着用し、華々しくステージを飾った。そんな生田は、今回の投稿では、「たくさん写真くれた！」「#羽賀朱音 #ねちんフィルム」といったコメン