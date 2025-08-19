友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は友だちの彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・志帆の友だち・瞳は、最近彼氏ができました。数ヶ月後、彼氏優先だった瞳が突然一緒に帰ってくれるように。理由を聞いてみると、どうやら最近彼からの連絡が遅くなっているそうです。ある日の下校時