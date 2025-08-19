医師のおおたわ史絵氏が１８日、日本テレビ系「世界まる見え！」で、プライベートで新幹線に乗っている時に、１日に３回病気の人を助けた経験談を明かした。おおたわ氏は「プライベートで新幹線に乗っているときに、１日３回レスキューしたことがある」と切り出し、最初は「新神戸から乗ったら、おじさんが血まみれで倒れていた」「どこかでぶつけて頭から血を出してへたれこんでいて。助けて車掌さんと話をして新大阪で（男性