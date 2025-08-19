【モデルプレス＝2025/08/19】元日向坂46の影山優佳が18日、自身のInstagramを更新。黒いキャミソールでの肌見せコーデを公開し、話題を呼んでいる。【写真】影山優佳、大胆肌見せコーデ◆影山優佳、黒キャミソールで肌見せ影山は「溶けちゃうね」と黒いキャミソールトップスを着用した写真を公開。店でのリラックスした表情で、肩やデコルテを見せたスタイリングを披露した。この投稿に、ファンからは「大人っぽくて美しい」「色