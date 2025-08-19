【モデルプレス＝2025/08/19】timelesz（タイムレス）の松島聡・原嘉孝・篠塚大輝が8月18日、ラジオ番組「レコメン！」（文化放送／毎週月〜木曜よる10時〜）内の番組「timeleszのQrzone」（文化放送／月曜深夜0時5分〜）に出演。誕生日プレゼントについて明かした。【写真】timelesz新メンバー、菊池風磨宅でテレビもらう◆timelesz、誕生日プレゼント事情を明かす「ディレイしてる」前日の8月17日がメンバーの猪俣周杜の24歳の誕