2023年に鹿児島県の神村学園高校からドイツ1部ボルシアMGに移籍したFW福田師王。高校時代は3年連続で全国高等学校サッカー選手権大会に出場するなど活躍し、Jリーグを経ずに渡独することを選択した。今年1月にブンデスリーガ初ゴールを決めたものの、トップチームでの出場時間は6試合で55分だけ。ボルシアは今夏にキールから日本代表FW町野修斗を補強しており、21歳になった福田は去就が注目されることになった。ドイツの『Fussbal