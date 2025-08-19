スウェーデン1部リーグのユールゴーデンで活躍する小杉啓太は、19歳の左サイドバックだ。U-16日本代表などでも活躍する有望株だったが、2024年に湘南ベルマーレの下部組織から北欧に引き抜かれた。スウェーデンで『日本のロベルト・カルロス』と評されるなど評価を高めており、列強クラブから関心を寄せられている（小杉はロベカルと同じように小柄だが、そこまでパワフルさはないが）。フランスの『FootMercato』によれば、フラン