ディーン・フジオカが19日、インスタグラムを更新し「皆様お元気ですか？毎年迎えている8月19日。僕にとって特別なこの日から、新しい章を始めます。DEAN FUJIOKAとしての音楽活動を、新しい仲間とともに再始動します」と音楽活動の再始動を報告した。フジオカは「実家の防音室で、自分の呼吸と鼓動だけが響いていた静けさの中で、『もう一度、音楽の力を信じてみよう』と思えた。それが、この旅の原点です」と再始動に至った心