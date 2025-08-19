イングランドのリーズでプレーする日本代表MF田中碧。昨シーズンは2部リーグ優勝とプレミアリーグ昇格に貢献し、2部リーグの年間ベストイレブンに選ばれるほどの活躍を見せた。その田中は、18日に行われたリーズ対エヴァートンのプレミアリーグ開幕戦に先発すると、94分間プレー。リーズは、昨季プレミアリーグで13位だったエヴァートン相手にシュート21本を放つと、後半39分にPKで決勝ゴールを奪い、1-0で勝利した。白星発進に貢