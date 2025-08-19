G大阪は19日、誤嚥（ごえん）性肺炎で10日に亡くなった釜本邦茂さん（享年81）をしのび、23日のリーグ・横浜FC戦（パナスタ）で献花台を設置することを発表した。スタジアム場外広場（ガンバWell―Beingパーク内）で15時から試合開始の19時まで。試合観戦チケットがなくても献花に参加できる。釜本さんは初代G大阪監督。献花台には当時の写真パネルなどを展示する予定となっている。