カタール航空は、ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港の新ターミナル1に乗り入れる。既存のターミナル8から、2026年までに移転する。約1,400平方メートルのラウンジを新設する。VIPチェックインサービス、リラクゼーションゾーン、プレミアムダイニング、免税ショッピングなどの体験を提供する。アメリカでのラウンジの開設は初めて。ジョン・F・ケネディ国際空港には2008年に就航し、現在は週18往復を乗り入れている。新た