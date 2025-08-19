車内で地元の名産料理が味わえる「食堂車」。代名詞の「寒天列車」は4〜8月の火曜から日曜日に運行している（山粼 友也：鉄道写真家）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]車内が一体になって食事を楽しむ「食堂車」「かんぱ〜い！」「いただきま〜す！」そして重箱の蓋をあけると「すご〜い！」「おいしそ〜！」とあちこちから歓喜の声。ここは料理屋でもレストランでもなく、車両のなか。日本一活気がある列車と言って