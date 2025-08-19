18日午後、大仙市で93歳の男性が血を流して倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。死因は複数か所を刃物で刺されたことによる出血性ショックで、警察が殺人事件として捜査しています。北嶋大聖記者「現場は国道13号と山林に挟まれた静かな住宅地です。男性は家の中で刃物で刺され亡くなったということです」死亡したのは、大仙市協和峰吉川字高見の進藤藤義さん93歳です。大仙警察署の調べによりますと、18日午後