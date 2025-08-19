現地８月18日に開催されたプレミアリーグの第１節で、日本代表MF田中碧が所属する昇格組のリーズがホームでエバートンと対戦した。田中が右のインサイドハーフで先発したリーズは、序盤からボールを握ってゲームを支配するも、なかなかゴールをこじ開けられない。それでもスコアレスで迎えた81分、前線からの田中のプレスをきっかけにボール奪うと、アントン・シュタッハのシュートが相手のハンドを誘発してPKを獲得。これを