JRは盆の利用状況をまとめました。今年は10日に大雨もありましたが、総じて天候も良く利用者が増えています。 JR西日本によりますと、今月8日から17日の盆の期間中に岡山から新大阪間で新幹線を利用した人は、帰省の利用が多い下りで約98万人と、昨年の同じ時期と比べて1割上昇しました。 Uターンの利用が多い上りについては、利用者が5%上昇し、約95万5000人となりました。天候や休みがとりやすい日程に恵まれ、昨年より