日大三５―３関東一（準々決勝＝１９日）関東一（東東京）はエース坂本、日大三（西東京）は今大会初登板の山口が先発した。一回は、両チーム無得点。両投手とも安定した内容で、どちらも三回まで無得点。日大三は四回、代打豊泉の適時打と安部の２点適時打で３点を先取した。その裏、関東一は小林の適時二塁打と敵失で２点を返した。日大三は五回、敵失と田中諒の本塁打で２点を加えた。関東一はその裏、坂本の適時打で１