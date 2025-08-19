静岡県沖の遠州灘で18日に発生した地震で、緊急地震速報の予報の震度が過大になるトラブルがあったことが19日、気象庁への取材で分かった。海底にある地震観測システムの地震計のデータに異常があり、気象庁は一部の運用を停止した。