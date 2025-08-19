パレスチナ自治区ガザ地区との境界付近に展開するイスラエル軍＝６日/Amir Levy/Getty Images（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区のイスラム組織ハマスは、カタールとエジプトから１７日に提示されたガザの新たな停戦案を受け入れたと発表した。ハマス政治部門幹部のバセム・ナイム氏はＳＮＳへの投稿で、「仲介者からの新たな提案を受け入れた。我々の人民に対する戦争の炎を神が消し去ってくれることを祈る」とした。イスラエル