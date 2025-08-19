年金の支給漏れは、知らないうちに誰にでも起こりうる身近な問題です。特に会社を退職して配偶者の扶養に入った際の「第3号被保険者」の手続き忘れは、多くの方に影響する代表的なケースといえるでしょう。 この記事では、支給漏れが発生しやすいケースとその対策について分かりやすく解説します。 第3号被保険者手続き漏れとは？支給漏れが起こる主な理由 会社を退職して配偶者の扶養に入る際、多くの