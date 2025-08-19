前線を伴った低気圧の影響で、大気の状態が非常に不安定になっています。午後も広い範囲で雨が降り、道北や道南では雷を伴って非常に激しい雨の降る恐れがあります。道内は前線を伴った低気圧の影響で、大気の状態が非常に不安定になっています。道南の乙部町では１時間に６０ミリを超える非常に激しい雨が降っているほか、渡島・檜山の広い範囲で大雨となっています。午後も広い範囲で雨が降り、道北や道南では雷を伴って非常に激